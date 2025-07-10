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15:34, 10 июля 2025Из жизни

Акула укусила пытавшегося отпустить ее рыбака

В США акула покусала 21-летнего рыбака, который поймал ее и хотел отпустить
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @nantucketcurrent

В американском штате Массачусетс песчаная акула покусала рыбака, который поймал ее и пытался отпустить. Об этом пишет Boston.com.

Инцидент произошел вечером 6 июля на пляже острова Нантакет. 21-летний молодой человек, чье имя не называется, занимался рыбалкой вместе с другом. Они ловили рыбу по принципу «поймал — отпустил». Когда рыбаку попалась песчаная акула, он попытался освободить ее.

Молодой человек вытаскивал крючок изо рта хищницы, когда она извернулась и сильно укусила его за ногу. Друг пострадавшего сразу же отвез его в больницу. Оттуда рыбака переправили в клинику в Бостон для оказания более серьезной медицинской помощи.

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Как рассказали местные спасатели, они не успели поучаствовать в происшествии из-за быстрой реакции друга пострадавшего. В каком состоянии находится молодой рыбак, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида акула выпрыгнула из воды и сбила с доски серфера. Происшествие попало на видео.

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