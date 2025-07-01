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16:51, 1 июля 2025Из жизни

Выпрыгнувшая из воды акула сбила серфера с доски и попала на видео

Во Флориде акула ударила серфера по голове и сбила его с доски
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Флорида, США, серфер выжил после столкновения с короткоперой серой акулой. Об этом пишет WFTV.

Даррен Кэй занимался серфингом у побережья Нью-Смирна-Бич, известного частыми атаками акул. По словам Даррена, раньше он видел хищниц у берега и когда-то даже становился очевидцем нападений, поэтому был особенно осторожен. Он внимательно следил за тем, что происходит под водой, но акула напала на него с воздуха. Она ударила Кэя по голове и сбила его с доски. Этот момент попал на видео.

Оказалось, что на Даррена набросилась короткоперая серая акула. Этот вид известен необычным способом охотиться: они стремительно двигаются по вертикали, вращаясь вокруг своей оси, пронизывают косяк рыб, заглатывая их, и в конце охоты выпрыгивают из воды. По словам серфера, ему повезло, что пасть акулы была закрыта и она не смогла ранить его.

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Кэй сравнил нападение акулы с ударом машины. Он знал, о чем говорит: однажды его сбил автомобиль, после чего на его локте остался шрам. Как рассказывает серфер, когда акула скрылась, он залез обратно на доску и поплыл к берегу: «Мой пульс за секунду поднялся до 195 ударов в минуту, и я греб так быстро, как только мог».

Несмотря на пережитое, серфер продолжил кататься на этом пляже. «Были волны. Нам повезло», — похвастался он хорошим серфингом.

Ранее сообщалось, что в Австралии 16-летний мальчик попал в больницу после нападения акулы. Его спасли серферы: вынесли раненым из воды на доске.

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