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20:14, 10 июля 2025Мир

Англо-французский контингент увеличат в пять раз

Стармер: Британия и Франция увеличат численность экспедиционных сил в пять раз
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Великобритания и Франция увеличат численность объединенных экспедиционных сил в пять раз — до 50 тысяч военнослужащих. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер на совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает Sky News.

«Мы полностью пересматриваем наши совместные объединенные экспедиционные силы, чтобы сделать их в пять раз больше, до 50 тысяч военнослужащих, которые смогут действовать в любой области», — сказал британский политик.

Также стороны объявили о расширении промышленного партнерства, чтобы сблизить оборонные сектора двух стран «как никогда ранее».

Ранее Макрон и Стармер заявили, что планы миротворческой операции на Украине созрели и готовы к реализации. Они также призвали союзников усилить скоординированное давление на Россию с целью ее «принуждения к переговорам».

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