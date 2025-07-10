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13:08, 10 июля 2025Россия

Блогер угрожал отказавшейся принять мужчину в клинике в Москве из-за религии россиянке

Поздняков угрожал отказавшейся принять мужчину в клинике в Москве трихологу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

Блогер и создатель «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков угрожал врачу-трихологу, которая отказалась принять мужчину в клинике «Астери-мед» в Москве из-за религиозных соображений. Пост с оскорблениями в адрес девушки Поздняков опубликовал в Telegram-канале.

Он пояснил, что его подписчик хотел записаться на прием в «Астери-мед». Там ему сказали, что врач, к которому он желал попасть, не «смотрит мужчин». Предположительно, медик родом из Чечни.

После этого блогер возмутился — он обвинил россиянку в нарушении законов и призвал писать жалобы, чтобы добиться ее увольнения. «Через 10 лет в Москве нельзя будет записаться к врачу, если ты не мусульманин и не чтишь шариат, иншала», — написал Поздняков.

Он пояснил, что его подписчику требовался осмотр волосяного покрова головы, а не половых органов. «Как врач, она должна смотреть и трогать <...>, если того требует ситуация или ее специальность», — заметил Поздняков в посте.

В клинике «Астери-мед» Telegram-каналу «Осторожно, новости» заявили, что «девушка, по соображениям религии, не принимает мужчин, это дело каждого». Там заверили, что трихолог продолжит работу. «А все те, кто какие-то левые нападки дает, пускай в центр Грозного выйдут и скажут то же самое», — резюмировали в клинике.

Ранее сообщалось, что во Владимире муж пациентки напал на врача. Уточнялось, что женщина пришла на прием в никабе.

ЖЗЛ
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