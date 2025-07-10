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20:10, 10 июля 2025Экономика

Бог ответил на молитвы известной телеведущей сюрпризом

Татьяна Лазарева помолилась Богу и получила гриб
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поблагодарила Бога за гриб, выросший на ее участке. Соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

Лазарева обнаружила гриб под одним из растений во время поливки газона. Телеведущая очень обрадовалась, так как любит собирать грибы, но ей редко представляется возможность этим заняться. «Посмотрите только, что я нашла! Господь услышал мои молитвы и сжалился надо мной. У меня вырос гриб! Какой-то гриб», — заявила Лазарева.

На видео телеведущая поблагодарила за сюрприз все высшие силы, посмотрев в небо.

Ранее Лазарева рассказала, что ей было трудно принять решение об эмиграции из России. На данный момент телеведущая проживает в Испании.

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