Бог ответил на молитвы известной телеведущей сюрпризом

Татьяна Лазарева помолилась Богу и получила гриб

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поблагодарила Бога за гриб, выросший на ее участке. Соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

Лазарева обнаружила гриб под одним из растений во время поливки газона. Телеведущая очень обрадовалась, так как любит собирать грибы, но ей редко представляется возможность этим заняться. «Посмотрите только, что я нашла! Господь услышал мои молитвы и сжалился надо мной. У меня вырос гриб! Какой-то гриб», — заявила Лазарева.

На видео телеведущая поблагодарила за сюрприз все высшие силы, посмотрев в небо.

Ранее Лазарева рассказала, что ей было трудно принять решение об эмиграции из России. На данный момент телеведущая проживает в Испании.