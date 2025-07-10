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17:47, 10 июля 2025Бывший СССР

В Литве раскрыли подробности об упавшем на ее территории беспилотнике

LRT: Упавший на территории Литвы объект был самодельным летательным аппаратом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Объект, упавший утром 10 июля на территории Литвы, оказался самодельным летательным аппаратом. Об этом заявил представитель отдела стратегической коммуникации Вооруженных сил (ВС) Литвы майор Гинтаутас Цюнис, передает LRT.

«Можем сказать, что это не представляющий угрозы объект. Мы не говорим о дронах, о которых ранее упоминалось в общественном пространстве — это изделие из пенопласта и дерева, по форме напоминающее маленький самолет. Причины его использования, равно как и возможные цели, пока нам неизвестны, но мы рассматриваем все версии», — отметил Цюнис.

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