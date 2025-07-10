В Литве раскрыли подробности об упавшем на ее территории беспилотнике

LRT: Упавший на территории Литвы объект был самодельным летательным аппаратом

Объект, упавший утром 10 июля на территории Литвы, оказался самодельным летательным аппаратом. Об этом заявил представитель отдела стратегической коммуникации Вооруженных сил (ВС) Литвы майор Гинтаутас Цюнис, передает LRT.

«Можем сказать, что это не представляющий угрозы объект. Мы не говорим о дронах, о которых ранее упоминалось в общественном пространстве — это изделие из пенопласта и дерева, по форме напоминающее маленький самолет. Причины его использования, равно как и возможные цели, пока нам неизвестны, но мы рассматриваем все версии», — отметил Цюнис.