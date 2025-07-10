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21:06, 10 июля 2025Мир

Депутатов ЕП вынудили отозвать подписи под вотумом недоверия фон дер Ляйен

Депутат ЕП Шошоакэ пожаловалась на давление из-за вотума недоверия фон дер Ляйен
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Angelo Carconi / Globallookpress.com

Нескольких депутатов Европарламента (ЕП) вынудили отозвать подписи под вотумом недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Об этом рассказала румынский парламентарий Диана Шошоакэ в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На девять человек было оказано давление, чтобы они отозвали свои подписи, нас осталось 72, а было 80 с чем-то», — написала она.

По ее словам, даже несмотря на неудачу противников фон дер Ляйен при голосовании, оно стало историческим событием, поскольку под главой ЕК «впервые зашаталось кресло».

Ранее в Европарламенте прошло голосование по вопросу отставки фон дер Ляйен. За вынесение вотума недоверия главе ЕК проголосовала почти треть евродепутатов — 174 из 553, однако этого не хватило, чтобы сместить ее с поста.

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