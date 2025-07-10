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08:16, 10 июля 2025Мир

Франция и Великобритания захотели координировать ядерные силы

Франция и Великобритания подпишут соглашение о координации ядерных сил
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кир Стармер и Эммануэль Макрон

Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Фото: Lionel Guericolas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Франция и Великобритания договорились подписать соглашение о координации ядерных сил. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте британского правительства.

Как указали в кабмине Соединенного Королевства, французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер подпишут соответствующее соглашение 10 июля.

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«Таким образом, любому противнику, угрожающему жизненно важным интересам Великобритании или Франции, может противостоять мощь ядерных сил обеих стран», — говорится в документе.

Ранее председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в немецком бундестаге Йенс Шпан призвал Францию и Великобританию предоставить Германии прямой доступ к своему ядерному оружию.

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