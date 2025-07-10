Франция и Великобритания захотели координировать ядерные силы

Франция и Великобритания подпишут соглашение о координации ядерных сил

Власти Франция и Великобритания договорились подписать соглашение о координации ядерных сил. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте британского правительства.

Как указали в кабмине Соединенного Королевства, французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер подпишут соответствующее соглашение 10 июля.

«Таким образом, любому противнику, угрожающему жизненно важным интересам Великобритании или Франции, может противостоять мощь ядерных сил обеих стран», — говорится в документе.

Ранее председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в немецком бундестаге Йенс Шпан призвал Францию и Великобританию предоставить Германии прямой доступ к своему ядерному оружию.