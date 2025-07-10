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16:56, 10 июля 2025Силовые структуры

Налет пары россиян с отверткой на магазин показали на видео

В Петербурге налет пары россиян на продуктовый магазин показали на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге налет на продуктовый магазин пары россиян показали на видео. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как один из налетчиков, одетый в футболку с надписью «Провинция» и с отверткой в руке, угрожает сотруднику магазина. В это время напарница налетчика активно собирает со стеллажей товары. Правоохранители задержали 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину. Их обязали выплатить штраф в 5 тысяч рублей.

Ранее на видео попала хозяйка алкогольного магазина, которая обезвредила вооруженного грабителя.

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