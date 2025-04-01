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13:53, 1 апреля 2025Из жизни

Хозяйка алкогольного магазина обезвредила вооруженного грабителя

NTK: В Бразилии хозяйка магазина обезвредила вооруженного грабителя
Никита Савин
Никита Савин

В Бразилии сотрудники алкогольного магазина сумели обезвредить вооруженного преступника при помощи перцового баллончика. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Инцидент произошел 23 марта в муниципалитете Терезина, штат Пиауи. Мужчина по имени Андерсон Сильва приехал к магазину на мотоцикле, вошел в торговый зал в шлеме и, угрожая владелице торговой точки пистолетом, потребовал отдать деньги.

Женщина дала ему купюры из кассы, однако затем быстро схватила налетчика за руку с оружием. Завязалась драка, в ходе которой другой сотрудник повалил грабителя на пол и принялся душить. Хозяйка магазина попыталась вырвать у преступника оружие, однако потом попросила еще одного продавца принести ей перцовый баллончик и брызнула его содержимым в рот Сильве.

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Вскоре грабитель потерял сознание. Полиция изъяла у него мотоцикл и пистолет. Кроме того, у Сильвы обнаружились мобильный телефон, ожерелье и банковская карта, которые он, как выяснилось, украл ранее. Злоумышленника доставили в больницу, чтобы привести в чувства, а затем арестовали.

Ранее сообщалось, что в США грабитель похитил бриллиантовые сережки стоимостью 770 тысяч долларов и проглотил их. Мужчина съел украшения во время задержания.

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