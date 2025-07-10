Генштаб Белоруссии уличил Запад в подготовке к войне

Начальник Генштаба Белоруссии Муравейко: Запад готовится к войне

Мероприятия, проводимые европейскими странами в сфере обороны и военной промышленности, свидетельствуют, что Запад ведет подготовку к войне. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель Минобороны Павел Муравейко, передает РИА Новости.

«Различные факторы свидетельствуют о том, что коллективный Запад проводит комплекс мероприятий по заблаговременной подготовке к войне», — рассказал в беседе с журналистами военный.

Он добавил, что при этом открыто призывы к нападению на Минск не звучат, что может быть здоровым признаком.

Ранее истребители НАТО привели в боеготовность из-за инцидента на границе Литвы и Белоруссии. В прибалтийской республике сообщили о падении неопознанного летающего аппарата.