Госдума приняла решение по предложению сократить рабочий день в жару

Госдума отклонила предложение сократить рабочий день в жару

Госдума отклонила предложенный вице-спикером от партии ЛДПР Борисом Чернышовым законопроект о сокращении рабочего дня в жару. Об этом этом пишет ТАСС.

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем заключении отметил, что на работодателей уже возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий на рабочем месте. Кроме того, сотрудники имеют право отказаться выходить на работу в случае возникновения опасности для жизни и здоровья из-за нарушения требований охраны труда.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, согласно которым рабочий день следует сократить при повышении температуры в рабочем помещении выше установленных норм.