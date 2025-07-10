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20:58, 10 июля 2025Экономика

Госдума приняла решение по предложению сократить рабочий день в жару

Госдума отклонила предложение сократить рабочий день в жару
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Госдума отклонила предложенный вице-спикером от партии ЛДПР Борисом Чернышовым законопроект о сокращении рабочего дня в жару. Об этом этом пишет ТАСС.

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем заключении отметил, что на работодателей уже возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий на рабочем месте. Кроме того, сотрудники имеют право отказаться выходить на работу в случае возникновения опасности для жизни и здоровья из-за нарушения требований охраны труда.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, согласно которым рабочий день следует сократить при повышении температуры в рабочем помещении выше установленных норм.

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