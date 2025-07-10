Число обвинивших Гузееву в мошенничестве выросло до 27

Mash: Еще 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали

Число официально обвинивших актрису Ларису Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали выросло до 27 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, жертв может быть в разы больше, поскольку заинтересовались рекламой, которую звезда распространяла в соцсетях, и пострадали по крайней мере 60 человек. Все они обратились за помощью к юристам, однако заявление в полицию написали чуть менее половины из них.

Каждый из обманутых отмечает, что Гузеева ввела его в заблуждение, когда призывала покупать дома в одной из локаций на острове Бали. Они также предполагают, что застройщику Сергею Домогацкому фактически не принадлежит ни один объект и он лишь арендовал виллы, выдавая себя при этом за собственника, чтобы обмануть как можно больше людей.

Правоохранительные органы начали проверку по факту мошенничества. Гузеева случившееся пока не прокомментировала.

Впервые Гузееву обвинили в мошенничестве с виллами на Бали в конце июня. Одна из жертв рассказала, что в 2022 году, увидев рекламу артистки, решила обзавестись недвижимостью на острове и заплатила 200 тысяч долларов, однако жилья так и не получила. В результате стройку заморозили, а застройщик отказался возвращать деньги и предоставлять документы.

