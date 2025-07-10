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17:45, 10 июля 2025Экономика

Легендарную российскую киностудию изменят

Легендарную Киностудию Горького решили полностью изменить
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Легендарную Киностудию Горького в Москве решили полностью изменить. О модернизации объекта сообщается на портале mos.ru.

В ходе обновления киностудию планируют увеличить более чем в два раза, до 100 тысяч квадратных метров. Мэр города Сергей Собянин отметил, что площадку на улице Сергея Эйзенштейна обновят, а площадку в Валдайском проезде практически отстраиваят заново. К настоящему моменту строители уже снесли все старые корпуса, которые сильно устарели и не использовались для съемок в течение многих лет.

Власти утверждают, что новая киностудию позволит создавать проекты мирового уровня. Работы должны завершить в четвертом квартале 2025 года.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года в Подмосковье появится новая дорога. Движение по участку от Новорижского шоссе до Академической улицы в поселке Павловская Слобода планируют запустить 10 августа.

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