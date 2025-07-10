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17:27, 10 июля 2025Экономика

В Подмосковье появится новая дорога

Дорогу от Новорижского шоссе до Павловской Слободы запустят летом
Александра Качан (Редактор)

Фото: РИА Новости

Новая дорога появится в Подмосковье этим летом. Движение по участку от Новорижского шоссе до Академической улицы в поселке Павловская Слобода планируют запустить 10 августа. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в беседе с «360».

По его словам, новая дорога позволит сократить путь от Москвы до поселка на 15-20 минут, а также вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта.

К настоящему моменту специалисты обустроили 800 метров из запланированных 2,7 километра участка. Дорогу строят в два этапа, первый из которых завершился в сентябре 2023 года. Тогда на участке обустроили кольцевые развязки, две парковки, линии освещения, ливневую канализацию, пешеходные переходы и велодорожки. В рамках второго этапа создадут выезды на федеральную трассу, проезд со стороны столицы и области, а также три моста через реку Беляну.

Отмечается, что всего в 2025 году в Подмосковье появится более 30 новых дорог общей протяженностью более 60 километров.

Ранее стал известен срок открытия участка федеральной автомобильной дороги М-12 Москва — КазаньЕкатеринбург, расположенный в Свердловской области. Движение запустят в июле 2025 года.

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