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14:33, 9 июля 2025Экономика

Названо время открытия нового участка российской мегатрассы

Свердловский участок автотрассы М-12 откроют в июле
Мария Черкасова

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Участок федеральной автомобильной дороги М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург», расположенный в Свердловской области, будет открыт в июле 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врио губернатора региона Дениса Паслера на полях международной промышленной выставки «Иннопром».

В настоящий момент идет «вся организационная работа» по запуску трассы, отметил он. Автомобилисты заинтересованы в скорейшем открытии участка дороги от Екатеринбурга до Тюмени: Уральский федеральный округ притягивает много инвестиций и инициатив, поэтому поток в регион большой — как пассажирского транспорта, так и грузового.

Ранее сообщалось, что участок скоростной автотрассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга откроют к концу июня 2025 года. Сейчас по дороге М-12 «Восток» можно доехать от Москвы до Казани. В ближайшее время власти планируют продлить ее до Екатеринбурга, а затем — до Тюмени.

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