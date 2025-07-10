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14:58, 10 июля 2025Силовые структуры

Мать выброшенного в мусорный бак российского младенца нашли

СК нашел женщину, чей ребенок оказался в мусорном баке в Ростове-на-Дону
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи установили личность женщины из Ростова-на-Дону, чьего ребенка без признаков жизни нашли в мусорном контейнере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области.

Матерью новорожденного оказалась 28-летняя женщина.

Об обнаружении младенца в мусорном баке на улице Платона Кляты стало известно в среду, 9 июля. Горожане, которые заметили ребенка, сразу обратились в полицию, но спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

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