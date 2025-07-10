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06:41, 10 июля 2025Россия

Москалькова рассказала о демобилизации военных со спецоперации

Москалькова: В 2025 году более 70 обращений по демобилизации решено положительно
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

С начала 2025 года было демобилизовано более 70 участников спецоперации. Об этом рассказала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.

«Обращений к нам приходит достаточно много по этой тематике [демобилизации], и подвижки здесь есть», — поделилась Москалькова. Она отметила, что военные могут обратиться по этому вопросу к командиру части, например, в связи с особыми семейными обстоятельствами.

Однако решение о демобилизации всегда принимается коллегиально, так как каждый случай уникален и требует различного подхода. Положительное решение по таким обращениям было принято более 70 раз с начала года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ветеранах боевых действий в четырех новых регионах.

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