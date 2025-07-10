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14:30, 10 июля 2025Из жизни

Мужчина забыл жену на заправке и вспомнил о ней через 300 километров

Во Франции пенсионер забыл жену на заправке и спохватился через 300 километров
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Во Франции мужчина по дороге в отпуск забыл жену на заправке. Об этом сообщает France 3.

62-летний француз забыл жену на автозаправке во время ночного путешествия из Парижа в Марокко. 62-летняя женщина осталась одна на трассе в департаменте Де-Севр, пока ее супруг продолжил путь, даже не заметив исчезновения. Он спохватился, что супруги нет в машине, лишь через 300 километров. При этом пенсионер не мог вспомнить, где именно оставил женщину. Их 22-летняя дочь, спавшая в машине, также не смогла помочь отцу, потому что ничего не заметила, пока они ехали.

«Мы получили сбивчивый звонок около 8:30 утра. Мужчина не мог вспомнить, где и когда остановился», — рассказали жандармы из области Ланды.

Полиция проверила камеры на платных участках трассы и обнаружила, что машина останавливалась несколько раз за ночь. Женщину нашли только по сигналу ее телефона — она провела ночь на заправке Памру. «Она уже сама обратилась к местным жандармам, сообщив, что муж ее забыл», — уточнили в полиции. Мужчине пришлось развернуться и ехать за супругой.

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