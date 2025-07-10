На Западе заметили изменение риторики НАТО в отношении России

Христофору: Генсек НАТО Рютте перестал думать, что русские воюют с помощью лопат

Кипрский журналист Алекс Христофору указал на изменение риторики генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте после его слов об успехах российского ВПК. Журналист высказался об этом в эфире YouTube-канала The Duran.

«Ему [Рютте] пришлось перейти от полемики "у русских заканчиваются оружие и ракеты, они пускают в ход лопаты" к подобным утверждениям», — заметил он.

Журналист также с иронией назвал данное признание генсека НАТО весомым и довольно примечательным.

Ранее Рютте сообщил, что Россия производит за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО за один год. Помимо этого, он заявил, что конфликт на Украине якобы связан с ситуацией на Тайване. По его словам, эту взаимосвязь осознают и в России, и в Китае.