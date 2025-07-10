Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:25, 10 июля 2025Мир

На Западе заметили изменение риторики НАТО в отношении России

Христофору: Генсек НАТО Рютте перестал думать, что русские воюют с помощью лопат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору указал на изменение риторики генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте после его слов об успехах российского ВПК. Журналист высказался об этом в эфире YouTube-канала The Duran.

«Ему [Рютте] пришлось перейти от полемики "у русских заканчиваются оружие и ракеты, они пускают в ход лопаты" к подобным утверждениям», — заметил он.

Журналист также с иронией назвал данное признание генсека НАТО весомым и довольно примечательным.

Ранее Рютте сообщил, что Россия производит за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО за один год. Помимо этого, он заявил, что конфликт на Украине якобы связан с ситуацией на Тайване. По его словам, эту взаимосвязь осознают и в России, и в Китае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о подготовке к встрече с Путиным

    В Германии назвали спектаклем конференцию по Украине

    На Западе заметили изменение риторики НАТО в отношении России

    ВСУ атаковали церковь в приграничном селе

    ВСУ начали терять офицерский состав под Сумами

    В Госдепе высказались о встрече Трампа и Путина

    Министр обороны Израиля направил послание верховному лидеру Ирана

    Смену позиции Трампа по Украине объяснили

    Личные острова, частные резиденции и суперъяхты. Где и как отдыхают миллиардеры?

    ВСУ бросили раненых на одном из направлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости