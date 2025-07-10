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03:14, 10 июля 2025Интернет и СМИ

Нежный голос разговаривающей с ребенком дочери вызвал неожиданную реакцию ее отца

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Elusive_owl589 поделилась историей о том, как она нежным голосом разговаривала со своим ребенком и вызвала неожиданную реакцию отца. Дочь призналась, что не знает, как теперь ей смотреть в глаза родителю.

Ситуация приключилась во время отдыха в загородном доме родителей девушки. «Пеленальный столик для моего ребенка находится в спальне моих родителей. Вчера вечером мне нужно было сменить подгузник, когда мой отец уже лег спать. Он довольно крепко спит и света из окна было достаточно. Я уже делала это раньше: тихонько укладывала ребенка, меняла подгузник, тихонько выходила», — рассказала автор.

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Однако в тот день все пошло не по плану. Когда она меняла подгузник, младенец улыбнулся девушке «самой милой улыбкой», какую она когда-либо видела. Elusive_owl589 написала, что ее сердце моментально растаяло и она невольно нежным голосом произнесла: «Эй, малыш». По мнению героини истории, ее тон в тот момент был характерен исключительно для подобных умилительных моментов, какие бывают у молодых мам с их детьми.

«И тут мой отец, услышав это, сквозь сон произносит: "Не сегодня, дорогая, я слишком устал", после переворачивается на другой бок и снова начинает храпеть. Упс. Кажется, для моего спящего отца мой голос звучит так же, как голос моей матери, когда она в настроении немного пошалить», — изумилась автор.

Теперь каждый раз, когда она разговаривает со своим ребенком, она представляет, как ее мать пристает к отцу. Из-за этого она вынуждена практически все время ворчать на сына, хотя он, по ее словам, делает самые милые вещи, чтобы заставить ее произнести хоть что-нибудь ласковое. Другие пользователи поспешили поддержать девушку, заверив ее, что отец, скорее всего, даже не понял сквозь сон, кто и что ему говорил.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что увидел ролики своей 17-летней дочери-блогерши на YоuTube, неприятно удивился и потребовал от нее удалить канал. Оказалось, что девушка выложила кадры, на которых ее младший брат падает с лестницы.

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