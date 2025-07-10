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11:57, 10 июля 2025Силовые структуры

Похожее на взрывчатку нечто привлекло внимание российской полиции

В Московском полиция нашла взрывчатку в мусорном баке на Георгиевской улице
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В поселении Московском полиция нашла похожее на взрывчатку нечто в мусорном баке на Георгиевской улице. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, правоохранители оцепили территорию. На месте силовики работают вместе с пожарными. Более подробной информации пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о перемещении российской автомобильной военной техники и планировал теракт. Мужчину поймали, когда он доставал взрывчатку из тайника для ее «последующего использования в террористической деятельности». Он планировал собрать самодельное взрывное устройство.

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