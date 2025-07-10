Похожее на взрывчатку нечто привлекло внимание российской полиции

В Московском полиция нашла взрывчатку в мусорном баке на Георгиевской улице

В поселении Московском полиция нашла похожее на взрывчатку нечто в мусорном баке на Георгиевской улице. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, правоохранители оцепили территорию. На месте силовики работают вместе с пожарными. Более подробной информации пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о перемещении российской автомобильной военной техники и планировал теракт. Мужчину поймали, когда он доставал взрывчатку из тайника для ее «последующего использования в террористической деятельности». Он планировал собрать самодельное взрывное устройство.