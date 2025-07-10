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02:13, 10 июля 2025Мир

Раскрыто секретное оружие Трампа против России

The Telegraph: Трамп намерен использовать Бессента как оружие против России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп нашел «секретное оружие» против российской экономики в лице главы американского Минфина Скотта Бессента. Об этом сообщает The Telegraph.

«Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он [Трамп] сам», — говорится в материале. Там уточняется, что у чиновника уже был опыт в торговой войне с Китаем, где он сыграл ключевую роль.

The Telegraph пишет, что Трамп надеется на Бессента, так как сам не смог повлиять на президента России Владимира Путина и навязать ему свою позицию, а глава Минфина, в свою очередь, может идти на риск и использовать уязвимости оппонента, что может сыграть на руку Вашингтону.

Кроме того, Бессент не только разбирается в финансах, но и может заключать выгодные сделки, резюмирует издание.

Ранее газета Politico сообщила, что Трамп готов одобрить законопроект об ужесточении санкций против России.

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