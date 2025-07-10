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17:26, 10 июля 2025Силовые структуры

Растлевавший маленьких сына и дочь россиянин избежал уголовной ответственности

В Петербурге мужчину, растлевавшего детей, направили на принудительное лечение
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, обвиненного в изнасиловании, истязании, насильственных действиях сексуального характера и неисполнении родительских обязанностей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

По данным ведомства, мужчина совершил преступления в отношении собственных детей — маленьких сына и дочери. Он растлевал детей вместе с супругой.

Суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности, назначив ему принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области задержан 30-летний автослесарь, изнасиловавший 17-летнюю девушку в машине.

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