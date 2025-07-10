Растлевавший маленьких сына и дочь россиянин избежал уголовной ответственности

В Петербурге мужчину, растлевавшего детей, направили на принудительное лечение

В Санкт-Петербурге суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, обвиненного в изнасиловании, истязании, насильственных действиях сексуального характера и неисполнении родительских обязанностей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

По данным ведомства, мужчина совершил преступления в отношении собственных детей — маленьких сына и дочери. Он растлевал детей вместе с супругой.

Суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности, назначив ему принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области задержан 30-летний автослесарь, изнасиловавший 17-летнюю девушку в машине.