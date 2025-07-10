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17:19, 10 июля 2025Экономика

Россиянам захотели выдавать кредиты с нулевой ставкой на один тип жилья

Депутат Слуцкий: Нужно выдавать молодым семьям ипотеку на ИЖС с нулевой ставкой
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Молодым семьям в России захотели выдавать ипотеку с нулевой ставкой на строительство индивидуальных жилых домов (ИЖС). С такой инициативой выступил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.

По словам депутата, в многоэтажных «человейниках» неудобно жить многодетной семье. При этом в сельской местности, где доминирует частный сектор, рождаемость выше на 15-30 процентов.

«Необходимо кардинально пересматривать подходы: развивать малоэтажные и коттеджные поселения с доступной ипотекой — это прямая поддержка многодетным семьям в настоящем и будущем. Ноль процентов по ипотеке для молодых семей и семей с детьми под индивидуальное жилищное строительство», — заявил Слуцкий.

Парламентарий добавил, что считает просторное жилье ключом к многодетности, и призвал обеспечивать частный сектор социальной инфраструктурой — школами, больницами и хорошими дорогами.

Ранее стало известно, что жители Москвы отвернулись от покупки вторичных квартир — спрос на них в первой половине 2025 года просел на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м.

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