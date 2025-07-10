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16:18, 10 июля 2025Экономика

Москвичи отвернулись от вторичного жилья

Этажи: Спрос на вторичное жилье в первом полугодии 2025 года сократился на 18 %
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В первом полугодии 2025 года спрос на вторичном рынке жилья в столице снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные федерального агентства недвижимости «Этажи».

Сейчас на вторичном рынке затишье. В настоящее время радикальные изменения маловероятны, отметил директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома. Руководитель направления «Аналитика» компании Est-s-Tet Светлана Комиссарова добавила, что максимальная положительная динамика была отмечена в январе, когда количество сделок было на 27 процентов больше в годовой динамике. Затем каждый последующий месяц показывал все худшую динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным «Инком-Недвижимости», к концу первого полугодия 2025 года средняя цена квадратного метра «вторички» составила 283,5 тысячи рублей. За последние полгода она упала на 0,6 процента, а за год — на 0,4 процента.

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Ранее сообщалось, что цены на вторичные квартиры в российских мегаполисах снизились в июне 2025 года на 1,2 процента по сравнению с маем. Причиной такой динамики эксперты назвали снижение спроса на фоне сезона отпусков и слишком высоких ставок по ипотеке.

Минстрой тем временем подготовил проект об изменении нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади. Ожидается, что стоимость жилья в России во второй половине 2025 года вырастет на шесть процентов.

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