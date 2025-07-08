В России подешевел один тип жилья

Ведомости: Вторичные квартиры в российских мегаполисах начали дешеветь

В России начали дешеветь вторичные квартиры — цены на этот тип жилья в российских мегаполисах снизились в июне 2025 года на 1,2 процента по сравнению с маем. Такие данные приводят в компании «Самолет плюс», пишут «Ведомости».

По данным аналитиков, средняя цена одного квадратного метра готовых квартир достигла 180 тысяч рублей. Снижение подтвердили и в госкомпании «Этажи» — по их данным, средняя цена продажи квартир в российских городах-миллионниках упала на 0,8 процента за месяц, до 147,8 тысячи рублей за «квадрат».

Собеседники газеты отметили, что цены на «вторичку» продолжают снижаться. Предыдущая корректировка была в апреле, когда стоимость снизилась на 0,2 процента. А если не учитывать Москву и Санкт-Петербург, готовые квартиры в российских мегаполисах дешевеют третий месяц подряд. Причиной такой динамики специалисты называют снижение спроса на фоне сезона отпусков и слишком высоких ставок по ипотеке.

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