Россияне раскрыли отношение к работе во время отпуска

«Туту»: Большинство россиян привыкли работать во время отпуска

Большинство россиян — 80 процентов — признались, что привыкли работать во время отпуска. Свое отношение к труду на отдыхе они раскрыли в опросе сервиса путешествий «Туту» и «Лаборатории Касперского», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, большая часть респондентов берет в поездки гаджеты и продолжает выполнять рабочие задачи. При этом женщины подключаются к работе чуть чаще мужчин, а зумеры и бумеры активнее представителей других поколений.

«С электронными устройствами на пляже чаще появляются женщины, чем мужчины: в 88 процентах случаев против 73 процентов. Девять процентов признались, что захватывают гаджеты на отдых только иногда. Каждый десятый (11 процентов) заявил, что оставляет технику дома», — указано в исследовании.

Ранее в другом опросе россияне раскрыли бюджет на летний отдых. Каждый третий готов выделить на эти цели от 100 до 200 тысяч рублей.