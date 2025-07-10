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18:01, 10 июля 2025Силовые структуры

Россиянин пробрался в дом к незнакомке-имениннице ради одной цели

Мужчина из Кстово пробрался в дом к имениннице, чтобы украсть подарки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Житель Нижегородской области пробрался в дом к незнакомке и утащил подарки, которые ей подарили на день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в Кстово. Девушка отмечала именины в частном доме с компанией друзей. Наутро она решила посмотреть, что ей принесли гости, но не смогла найти пакеты с подарками. Когда именинница посмотрела записи с камер видеонаблюдения, то заметила, как посреди ночи в дом входит неизвестный.

Мужчина находился в доме около минуты, а затем вышел на улицу с подарочными пакетами. Девушка обратилась в полицию и злоумышленника задержали. Во время разговора с силовиками мужчина пояснил, что долго наблюдал за веселой компанией и хотел к ним присоединиться, чтобы выпить.

Ему грозит до шести лет колонии.

Ранее в Сочи задержали мужчину, который проник на территорию школы со свертком с порошком.

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