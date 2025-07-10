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13:13, 10 июля 2025Путешествия

Российский аэропорт потерял из-за временных ограничений десятки миллионов рублей

Аэропорт Санкт-Петербурга потерял из-за ограничений 50-55 миллионов рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский аэропорт Пулково потерял из-за вводившихся временных ограничений на полеты десятки миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет петербуржской авиагаванью.

Уточняется, что аэропорт лишился около 50-55 миллионов рублей с 4 по 7 июля — в этот период было отменено 172 рейса. В компании заметили, что потери воздушных гаваней выше, чем у авиакомпаний, так как именно они обязаны предоставлять пассажирам некоторые услуги, в том числе размещение в гостиницах.

Транспортный коллапс произошел в аэропортах России, в том числе в Санкт-Петербурге, 5-7 июля из-за атак дронов ВСУ. В Пулково к утру понедельника, 7 июля, задерживалось более ста рейсов, а людям приходилось спать прямо на полу. Пассажиры устроили бунт из-за платной курительной комнаты, в итоге ее решили снова сделать бесплатной.

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