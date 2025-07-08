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23:23, 7 июля 2025Путешествия

Раскрыта судьба вызвавшей бунт среди пассажиров курилке аэропорта Пулково

Mash: Закрытая на ремонт курилка в аэропорту Пулково вновь станет бесплатной
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вход в курилку, вызвавшую бунт среди пассажиров питерского аэропорта Пулково, снова станет бесплатным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, это решение принято по просьбам пассажиров, а также из-за сложной ситуации в аэропортах. При этом в Пулково напомнили, что в помещении могут находиться до шести человек.

Ранее в медиа распространились кадры с возмущенными пассажирами в петербургском аэропорту, которые отказались платить 500 рублей за вход в курительную комнату. На видео запечатлен разговор посетителя с представителями группы быстрого реагирования. Позднее оказалось, что помещение закрыли на ремонт.

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