Бунтующие против платного курения пассажиры в российском аэропорту попали на видео

Shot: Пассажиры пожаловались на платную курилку в аэропорту Пулково

Пассажиры задержанных рейсов взбунтовались против платной курилки в аэропорту Пулково. Кадры с места событий публикует Telegram-канал Shot.

По данным источника, люди пожаловались на давку возле платного курительного павильона. Они отказываются платить 500 рублей за вход. В опубликованное видео попал разговор посетителя с сотрудниками службы группы быстрого реагирования и толпа, образовавшаяся возле ресепшена.

По сообщению пресс-службы аэропорта, сотрудники воздушной гавани опасаются неисправностей в работе вентиляционной системы и не могут снять оплату за вход в павильон даже временно. «Помещение рассчитано на шестерых человек, вчера курилку даже закрывали на какое-то время», — отметили в аэропорту.

На данный момент в Пулково более чем на два часа задержано 95 рейсов.

Ранее пассажиров воздушной гавани Санкт-Петербурга предупредили о задержке в доставке багажа в аэропорты назначения. Системы аэродрома не справляются с большой нагрузкой.