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20:29, 7 июля 2025Путешествия

Вызвавшую бунт среди пассажиров курилку аэропорта Пулково закрыли на ремонт

Shot: В аэропорту Санкт-Петербурга закрыли на ремонт платную курилку
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал SHOT

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково закрыли на ремонт платную курилку, которая вызвала бунт среди пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что уже ночью 7 июля помещение для курящих перестанет работать. Объяснили такое решение расшатанной конструкцией из-за наплыва пассажиров.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео с возмущенными пассажирами в аэропорту Пулково, которые отказались платить 500 рублей за вход в курительную комнату. В кадр также попал разговор посетителя с представителями группы быстрого реагирования.

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