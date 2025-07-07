Вызвавшую бунт среди пассажиров курилку аэропорта Пулково закрыли на ремонт

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково закрыли на ремонт платную курилку, которая вызвала бунт среди пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что уже ночью 7 июля помещение для курящих перестанет работать. Объяснили такое решение расшатанной конструкцией из-за наплыва пассажиров.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео с возмущенными пассажирами в аэропорту Пулково, которые отказались платить 500 рублей за вход в курительную комнату. В кадр также попал разговор посетителя с представителями группы быстрого реагирования.