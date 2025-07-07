В Пулково прокомментировали бунт пассажиров против платных курительных комнат

Аэропорт Пулково: Платная курительная комната работает в штатном режиме

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково прокомментировали видео с бунтом пассажиров против платных курительных комнат, которое появилось в соцсетях. Заявление пресс-службы компании «Воздушные ворота Северной столицы» приводит РИА Новости.

По словам представителей воздушной гавани, ролик был снят в другой день, а в понедельник, 7 июля, никаких конфликтных ситуаций рядом с платной курительной комнатой не возникало, она работает в штатном режиме. «Вчера курилка закрывалась, но при этом был осуществлен допуск в зону для курения на улице», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео с возмущенными пассажирами в аэропорту Пулково, которые отказались платить 500 рублей за вход в курительную комнату. В кадр также попал разговор посетителя с сотрудниками службы группы быстрого реагирования.