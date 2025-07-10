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16:30, 10 июля 2025Силовые структуры

Российский криминальный авторитет оказался под следствием из-за помощи женщине

В Темрюке задержали вымогавшего машину у россиянина криминального авторитета
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «СУ СКР по Краснодарскому краю»

В Краснодарском крае задержали 27-летнего жителя Темрюка и его 46-летнего знакомого в рамках расследования уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с апреля 2023 года молодой человек занимал в преступной иерархи статус так называемого «положенца». Преступники с более низким криминальным статусом, подчинялись его указаниям. Положенец поддерживал воровскую идеологию, сохранял преступные традиции и обычаи. Так продолжалось пока к нему за помощью не обратилась женщина, находившаяся в бракоразводном процессе.

Россиянка попросила оказать содействие и убедить супруга передать ей иномарку, за это она обещала денежное вознаграждение. Для подкрепления своей позиции, авторитет позвал более старшего товарища и назначил супругу клиентки встречу в кафе Темрюка. Мужчине пригрозили физической расправой и убедили отдать машину стоимостью 710 тысяч рублей жене.

Вскоре после этого молодой человек и его подельник оказались в наручниках. По ходатайству следователя СКР они заключены под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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