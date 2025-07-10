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11:11, 10 июля 2025Бывший СССР

Смену правительства на Украине отложили

Депутат Рады Железняк: Смену правительства на Украине отложили до августа
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вопрос о смене украинского правительства отложили до августа. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Просто берут на подготовку дополнительную пленарную неделю, а это, соответственно, будет уже не с 15 июля, а с 19 августа», — написал Железняк.

Одной из причин такого решения, по его словам, является неготовность согласовать весь список нового правительства, а также выработать единую программу. Железняк подчеркивает, что такое решение не является окончательным и может быть пересмотрено в будущем, так как не всем членам офиса президента Украины нравится идея переноса сроков смены правительства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил изменения в украинском правительстве. Говоря о кадровых перестановках, глава государства рассказал, что он обсуждает «некоторые вещи» с премьер-министром страны и министрами.

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