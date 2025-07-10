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10:04, 10 июля 2025Бывший СССР

Раскрыты попытки Киева добиться разговора Умерова и Хегсета

Politico: Киев пытается добиться разговора глав Минобороны США и Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Киев пытается добиться разговора глав Минобороны Украины и США Рустема Умерова и Пита Хегсета. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, украинская сторона пытается связать Умерова с Хегсетом с 1 июля, когда без предупреждения была приостановлена отправка ракет противовоздушной обороны (ПВО) и высокоточного оружия, уже готовых к отправке на Украину.

При этом источники газеты отмечают, что сотрудники Пентагона пока не дали согласия на разговор глав оборонных ведомств.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что США приняли неизбежное поражение Украины в конфликте с Россией. Он указал на резкую смену риторики США.

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