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09:36, 10 июля 2025Мир

Трамп нашел секретное оружие против экономики России

Telegraph: Трамп планирует использовать Бессента как секретное оружие против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует использовать главу американского Минфина Скотта Бессента как «секретное оружие» против экономики России. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает издание, Бессент является ключевым советником Трампа, который якобы может оставить президента России Владимира Путина «беззащитным», когда американский лидер поменяет стратегию в отношении Москвы «с пряника на кнут».

Кроме того, по словам газеты, «революционер и нестандартный мыслитель» Бессент может сыграть важную роль в увеличении экономического давления на Россию подобно тому, как помогал Трампу в ходе торговой войны с Китаем.

Однако уточняется, что Трамп вряд ли действительно готов атаковать Москву военным путем или имеет возможность и желание «снабжать украинцев в бесконечной войне на истощение», так как Путин продолжает придерживаться своей твердой линии в отношении украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Трамп готов к введению новых санкций против России. Но он пойдет на такой шаг при условии расширения его полномочий по отмене уже введенных ограничительных мер.

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