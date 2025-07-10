Цифровая платформа MAX усилит системы информационной безопасности. Для этого ее создатели решили интегрировать систему автоматического анализа кода VK Security Gate, сообщили «Ленте.ру» в пресс-релизе VK.
Помимо этого, для усиления защиты и усовершенствования мониторинга будут использованы технологии искусственного интеллекта.
Система VK Security Gate создана для постоянного автоанализа кода. Программа будет беспрерывно изучать платформу на предмет возможных ошибок и уязвимостей. При помощи глубокого анализа данных система в режиме реального времени сможет установить возникшую проблему и передать информацию о ней специалистам по информационной безопасности компании.
«Интеграция Security Gate в MAX — это еще один шаг к тому, чтобы наши продукты соответствовали самым высоким стандартам кибербезопасности. Мы уверены, что автоматизация, прозрачность и проактивность в обеспечении безопасности — основа доверия пользователей и устойчивого роста», — заявил руководитель направления защиты приложений VK Игорь Игнатьев.
Ранее сообщалось о том, что пользователи платформы MAX получат доступ к групповым звонкам. При этом созвоны не будут ограничены количеством участников и длительностью.