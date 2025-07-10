Цифровая платформа MAX интегрировала систему автоанализа кода VK Security Gate

Цифровая платформа MAX усилит системы информационной безопасности. Для этого ее создатели решили интегрировать систему автоматического анализа кода VK Security Gate, сообщили «Ленте.ру» в пресс-релизе VK.

Помимо этого, для усиления защиты и усовершенствования мониторинга будут использованы технологии искусственного интеллекта.

Система VK Security Gate создана для постоянного автоанализа кода. Программа будет беспрерывно изучать платформу на предмет возможных ошибок и уязвимостей. При помощи глубокого анализа данных система в режиме реального времени сможет установить возникшую проблему и передать информацию о ней специалистам по информационной безопасности компании.

«Интеграция Security Gate в MAX — это еще один шаг к тому, чтобы наши продукты соответствовали самым высоким стандартам кибербезопасности. Мы уверены, что автоматизация, прозрачность и проактивность в обеспечении безопасности — основа доверия пользователей и устойчивого роста», — заявил руководитель направления защиты приложений VK Игорь Игнатьев.

Ранее сообщалось о том, что пользователи платформы MAX получат доступ к групповым звонкам. При этом созвоны не будут ограничены количеством участников и длительностью.