Туристка была поцарапана бродячей кошкой в Таиланде и едва не лишилась жизни

Daily Mail: Поцарапанной кошкой в Таиланде туристке поставили четыре прививки

Британская туристка была поцарапана бродячей кошкой во время путешествия по Таиланду с подругой и едва не лишилась жизни из-за опасной болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 19-летняя Иззи Сэмпсон находилась на улице, когда испугавшаяся чего-то кошка пробежала по ее ноге и унеслась прочь. В результате на пальце девушки осталась незначительная царапина, однако был велик риск, что животное болело бешенством.

Туристка обратилась в больницу, где сначала ей ввели антитела прямо в рану, а затем поставили прививку от бешенства. Девушка решила не прекращать свое путешествие, поэтому оставшиеся три прививки ей сделали в других тайских больницах, а также в Индонезии.

Ранее пожилая британка отправилась на отдых в африканскую страну и не смогла выжить после встречи с бродячей собакой. Туристка заразилась бешенством, однако болезнь выявили только после ее возвращения в Йоркшир.