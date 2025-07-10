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18:27, 10 июля 2025Путешествия

Туристка была поцарапана бродячей кошкой в Таиланде и едва не лишилась жизни

Daily Mail: Поцарапанной кошкой в Таиланде туристке поставили четыре прививки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @Izzy Sampson / TikTok

Британская туристка была поцарапана бродячей кошкой во время путешествия по Таиланду с подругой и едва не лишилась жизни из-за опасной болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 19-летняя Иззи Сэмпсон находилась на улице, когда испугавшаяся чего-то кошка пробежала по ее ноге и унеслась прочь. В результате на пальце девушки осталась незначительная царапина, однако был велик риск, что животное болело бешенством.

Туристка обратилась в больницу, где сначала ей ввели антитела прямо в рану, а затем поставили прививку от бешенства. Девушка решила не прекращать свое путешествие, поэтому оставшиеся три прививки ей сделали в других тайских больницах, а также в Индонезии.

Ранее пожилая британка отправилась на отдых в африканскую страну и не смогла выжить после встречи с бродячей собакой. Туристка заразилась бешенством, однако болезнь выявили только после ее возвращения в Йоркшир.

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