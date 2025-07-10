В МИД уличили власти США в противоречивости

Рябков: Политика США противоречива, но Россия желает нормализации отношений

Политика действующих властей США противоречива, но Россия желает нормализации отношений между государствами. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и заявлениях», — подчеркнул Рябков.

По словам замглавы МИД, подобная политика «не упрощает работу». При этом дипломат отметил, что Москва продолжает «настойчиво, последовательно» стремиться к нормализации отношений с Вашингтоном.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился представить Украине некоторую военную помощь, которую у него запрашивал лидер республики Владимир Зеленский.