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11:59, 10 июля 2025Мир

В МИД уличили власти США в противоречивости

Рябков: Политика США противоречива, но Россия желает нормализации отношений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Политика действующих властей США противоречива, но Россия желает нормализации отношений между государствами. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и заявлениях», — подчеркнул Рябков.

По словам замглавы МИД, подобная политика «не упрощает работу». При этом дипломат отметил, что Москва продолжает «настойчиво, последовательно» стремиться к нормализации отношений с Вашингтоном.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился представить Украине некоторую военную помощь, которую у него запрашивал лидер республики Владимир Зеленский.

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