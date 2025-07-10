В МИД уличили власти США в противоречивости

Политика действующих властей США противоречива, но Россия желает нормализации отношений между государствами. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и заявлениях», — подчеркнул Рябков.
По словам замглавы МИД, подобная политика «не упрощает работу». При этом дипломат отметил, что Москва продолжает «настойчиво, последовательно» стремиться к нормализации отношений с Вашингтоном.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился представить Украине некоторую военную помощь, которую у него запрашивал лидер республики Владимир Зеленский.