Трамп согласился помочь Зеленскому по одному вопросу

WP: Трамп уже дал согласие на некоторую военную помощь, запрошенную Зеленским

Президент США Дональд Трамп уже согласился представить Украине некоторую военную помощь, которую у него запрашивал лидер республики Владимир Зеленский. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Президент Трамп уже согласился на некоторые запросы Украины об оказании военной помощи на основе подробного списка, который украинский президент Зеленский передал ему в прошлом месяце на встрече в Гааге (на саммите НАТО — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил изданию высокопоставленный представитель Белого дома на правах анонимности.

По словам чиновника, на саммите альянса Зеленский просил у Трампа «предельно конкретные вещи», и американский лидер «удовлетворил некоторые из просьб президента Украины». Однако источник отказался уточнять, поставки какого именно оружия одобрил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что США рассмотрят обращение Украины о передаче систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за высокой стоимости комплекса.

Также пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Вашингтон направит Киеву новое оборонительное вооружение «для обеспечения прочного мира на Украине».