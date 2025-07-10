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13:36, 10 июля 2025Бывший СССР

В СБУ подтвердили убийство причастного к диверсиям на территории России полковника

«Телеграф»: В СБУ подтвердили убийство в Киеве полковника Воронича
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили убийство в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича, причастного к диверсиям на территории России. Об этом пишет украинское издание «Телеграф» в Telegram.

«По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное производство. Служба безопасности и Национальная полиция [Украины] принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности», — заявили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что украинские правоохранители ведут досудебное расследование по статье 348 («Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего») Уголовного кодекса Украины.

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