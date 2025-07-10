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14:13, 10 июля 2025Мир

Великобритания заявила о готовности отправить войска на Украину

Глава МО Хили: Британия не отказывалась от идеи отправить войска на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Martyn Wheatley / i-Images / Globallookpress.com

Великобритания не отказывалась от идеи направить свои войска на Украину после установления возможного режима прекращения огня. Об этом заявил министр обороны королевства Джон Хили в эфире Times Radio.

«Премьер-министр [Великобритании Кир Стармер] всегда ясно давал понять, что он готов отправить войска на Украину, чтобы помочь поддерживать режим прекращение огня, если он будет достигнут», — сообщил глава британского МО.

По мнению Хили, на данный момент до прекращения огня «еще далеко, и это гораздо дольше, чем того ожидал Запад». При этом он подчеркнул, что Лондон готов обеспечить Киеву такую помощь, чтобы страна в будущем могла «самостоятельно защищать свою территорию».

14 июня Стармер заявил, что Великобритания не отправит войска на Украину после урегулирования конфликта без гарантий поддержки подобного шага со стороны США. По его словам, Вашингтон и Лондон очень тесно работают друг с другом по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными.

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