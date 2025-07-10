Врач объяснила разбитость после дневного сна

Сомнолог Лебедева призвала спать днем не более 30 минут

После дневного сна можно проснуться с головной болью и другими неприятными симптомами. В беседе с изданием «Газета.Ru» сомнолог Дарья Лебедева объяснила, почему так происходит.

Как отметила Лебедева, в самом начале дневной отдых является поверхностным, но позже человек проваливается в фазу медленного сна. Если проснуться именно в этот момент, то появятся головная боль, разбитость, дезориентация и спутанность мыслей, отметила медик.

В связи с этим врач призвала спать днем не более 30 минут. Специалистка посоветовала отдыхать между 13 и 15 часами, поскольку в этот период происходит естественный спад бодрости. Если же лечь позже, то может нарушиться ночной сон, подчеркнула Лебедева.

Ранее нутрициолог Кайла Кроули посоветовала отказаться от некоторых продуктов перед сном. По ее словам, помидоры провоцируют кислотный рефлюкс, из-за чего снижается качество ночного отдыха.