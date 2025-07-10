ВС России приблизились к городу в ДНР на расстояние километра

Марочко: ВС России подошли к Северску в ДНР на расстояние менее километра

Вооруженные силы (ВС) России подошли к подконтрольному Украине городу Северск в Донецкой народной республике (ДНР) на расстояние менее километра. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В результате рывка расстояние до города на одном из участков фронта сократилось до 900 метров. На данный момент на этом участке продолжаются боестолкновения», — заявил военный эксперт.

Как рассказал Марочко, ВС России приблизились к Северску за счет взятия территории севернее Чубаровского пруда, расположенного к востоку от города. По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, командование Вооруженных сил Украины в срочном порядке направляет дополнительные силы и средства для стабилизации ситуации.

Ранее стало известно о наступлении ВС России на Северск. Как сообщалось, российские войска зачистили территорию у Белогоровки в ДНР.