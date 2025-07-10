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11:41, 10 июля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о планах Ермака по замене Зеленского

Депутат Рады Скороход заявила о возможной подготовке Ермаком замены Зеленскому
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак рассматривает замену Владимира Зеленского на должности. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход в интервью на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

«Скорее Ермак заменит Зеленского, чем Зеленский Ермака. (...) Все не так просто, и поверьте, кого-кого, а его сдвинуть — это невозможно. А если даже будет это сделано публично, это никогда не будет реализовано фактически», — высказалась политик.

Скороход прокомментировала критическую публикацию The Economist о Ермака и рассказала о возможной подготовке главой ОП кандидатур на замену Зеленскому. Она также отметила высокую степень влияния чиновника на политическую элиту Украины.

«Если, например, вы зашли к Зеленскому, пожали руки, договорились, а потом Ермак сказал "нет" — будет нет», — подчеркнула депутат.

Ранее The Economist со ссылкой на источники обвинило Ермака в движении Украины к авторитаризму. Согласно информации в статье, из-за главы офиса президента в стране «ожесточается политическая междоусобица», в украинском правительстве «растет смута».

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