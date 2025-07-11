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19:39, 11 июля 2025Путешествия

Американские богачи начали продавать через WhatsApp места в частных джетах ради экономии

WSJ: Миллиардеры начали продавать места в частных джетах через группу в WhatsApp
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Tyler Olson / Shutterstock / Fotodom

Американские богачи начали продавать места в своих джетах через секретную группу в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) ради экономии. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на слова 57-летнего инвестора Ника Молины.

По словам собеседника газеты, он ждал вылета в аэропорту Нью-Йорка и разговорился с попутчицей. Последняя спросила, не пробовал ли он делить частный самолет с другими людьми. Она объяснила, что множество состоятельных людей создают чаты в мессенджерах и приглашают друг друга слетать куда-то вместе.

«Они заходят в чат и пишут: "Эй, я лечу в Аспен 1 ​​августа. Кто хочет разделить со мной самолет?"» — рассказал владелец компании Priority One Jets, занимающейся чартерами частных самолетов, Питер Миникес. Таким образом они сокращают расходы с 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей) за полет до 3 тысяч долларов (234 тысячи рублей).

Чаще всего такие совместные рейсы выполняются по популярным маршрутам: Нью-Йорк — Палм-Бич, Аспен — Южная Калифорния, Техас — Кабо. При этом далеко не всем подходит подобный лайфхак, так как многие считают, что он сводит на нет все плюсы частного джета.

В феврале в США частный джет солиста рок-группы Motley Crue Винса Нила столкнулся с другим самолетом, в результате чего не выжил один из пилотов. Learjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в лайнер Gulfstream 200.

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