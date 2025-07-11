Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП в Севастополе с пятью погибшими

Глава СК Бастрыкин запросил доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета (СК) Российской Федерации.

О ходе расследования и выясненных обстоятельствах доложит руководитель главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

Смертельная авария произошла на трассе в Верхнесадовом под Севастополем — жертвами столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем стали пять девушек. В Госавтоинспекции отметили, что 18-летняя водитель, управляя легковым автомобилем, не уступила дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter.

