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05:34, 11 июля 2025Силовые структуры

Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП в Севастополе с пятью погибшими

Глава СК Бастрыкин запросил доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета (СК) Российской Федерации.

О ходе расследования и выясненных обстоятельствах доложит руководитель главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

Смертельная авария произошла на трассе в Верхнесадовом под Севастополем — жертвами столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем стали пять девушек. В Госавтоинспекции отметили, что 18-летняя водитель, управляя легковым автомобилем, не уступила дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter.

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