Экс-главу РАЭК арестовали за госизмену

Экс-директора РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по обвинению в государственной измене. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу. Заседание прошло в закрытом режиме, подробности дела не раскрываются.

Гребенникова обвиняют в передаче иностранным структурам информации, составляющей государственную тайну.

В 2022 году Гребенников возглавил РАЭК. Организация занимается развитием нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка, поддержкой проектов в отраслевом образовании и науке.

