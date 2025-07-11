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08:32, 11 июля 2025Силовые структуры

Экс-главу РАЭК арестовали за госизмену

Экс-директора РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по обвинению в государственной измене. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу. Заседание прошло в закрытом режиме, подробности дела не раскрываются.

Гребенникова обвиняют в передаче иностранным структурам информации, составляющей государственную тайну.

В 2022 году Гребенников возглавил РАЭК. Организация занимается развитием нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка, поддержкой проектов в отраслевом образовании и науке.

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